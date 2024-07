Ecco l'anticiclone africano, i termometri schizzano oltre i 36 gradi: "E il caldo potrebbe durare a lungo"

Superati in città i 35°C, con il termometro del servizio meteorologico dell'Arpae che segnava alle 17.30 35,6°C. Ma il termometro di Forlì Centro, associato alla rete di Meteo Forlì-Cesena, ha toccato 36,5°C. Con la febbre Santa Maria Nuova, dove si sono sfiorati i 38°C, e Voltre, con 37,1°C. Come spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), "sta raggiungendo la fase più intensa dell’onda di calore iniziata lunedì a causa della rimonta verso Nord del promontorio anticiclonico sub-tropicale continentale (nord-africano), il quale sta conquistando l’intera area mediterranea".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Mercoledì le temperature massime si sono spinte fino a 36-37°C tra lughese, faentino e forlivese occidentale, "vale a dire 6/7°C in più rispetto alla media climatologica trentennale della prima decade di luglio - illustra Randi -. Non si tratta però di valori record i quali sono ancora piuttosto lontani, essendo superiori a 40°C che furono raggiunti nel luglio 2007, luglio 2012 e soprattutto luglio 2022, sebbene tra la seconda e la terza decade del mese".

A far aumentare le condizioni di disagio bioclimatico, chiarisce l'esperto, "è l’umidità relativa molto alta che, in associazione alle alte temperature massime, ha determinato caldo di tipo afoso con valori dell’indice di calore superiori a 40°C tra ravennate e forlivese, anche sulla costa dove, a fronte di temperature più basse, è stata superiore l’umidità relativa per la vicinanza del mare. I valori di temperatura minima della notte tra martedì e mercoledì sono stati compresi tra 22 e 23°C nei centri urbani, identificando la cosiddetta “notte tropicale”, cioè una nottata in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C".

E la colonnina di mercurio continuerà a salire: "Nei prossimi giorni l’onda di calore andrà ulteriormente intensificandosi, e dovrebbe raggiungere il culmine tra giovedì e sabato. Poi avremo probabilmente una temporanea attenuazione tra il 14 e il 15, ma con valori termici ancora superiori alla norma, cui seguirà una nuova ripresa almeno fino al giorno 20, al netto dell’incertezza dopo i 6-7 giorni di validità della previsione".

In conclusione, "si tratta di una fase calda che potrebbe essere molto lunga, anche perché il regime di circolazione che si è venuto ad instaurare sul comparto euro-atlantico, con depressioni molto frequenti e insistenti sul nord-ovest dell’Europa, è decisamente favorevole al verificarsi di forti invasioni sub-tropicali tra il Mediterraneo e i Balcani, con particolare riferimento al centro-sud della Penisola e al versante adriatico. Dunque, potrebbe essere una fase non estrema, ma molto lunga, almeno in base ai segnali attualmente a disposizione".