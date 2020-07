Meteo, 48 ore da bollino rosso: arriva l'apice del caldo africano, "forte disagio bioclimatico"

Venerdì e sabato da bollino rosso in città. E' entrata nel vivo la fase acuta dell'ondata di caldo nordafricano, attesa in ridimensionamento all'inizio della prima settimana di agosto. Il servizio meteorologico dell'Arpae informa che "è previsto un forte disagio bioclimatico" fino a sabato, mentre nell'entroterra è atteso "debole". Domenica una massa d´aria più fresca rispetto all´attuale porterà a una leggera diminuzione delle temperature e a una maggior ventilazione., fattori che dovrebbero far diminuire i valori di concentrazione dell'ozono.

Quelle di venerdì e sabato si annunciano ecome le giornata peggiori. Le temperature massime si spingeranno oltre i 35°C, mentre le minime non scenderanno sotto i 24°C (valori leggermente inferiori sono attesi nelle aree di aperta campagna). Sabato è previsto inoltre un incremento del disagio bioclimatico sulle pianure per elevati valori di umidità. Un cambiamento delle condizioni atmosferiche è previsto per lunedì.

Informa il servizio meteorologico dell'Arpae: "Un'onda depressionaria, di origine atlantica, determinerà con il suo approssimarsi un graduale aumento della nuvolosità ed i primi fenomeni sparsi già dalla giornata di domenica (sul settore occidentale della regione, ndr), mentre lunedì il suo passaggio comporterà annuvolamenti diffusi e precipitazioni anche a carattere temporalesco, possibili un po' su tutto il territorio regionale".

"Il suo lento trasferimento verso levante comporterà la possibilità di residui fenomeni anche martedì, essenzialmente sui rilievi, mentre mercoledì si assisterà ad un generale e più deciso miglioramento - si legge nel bollettino -. Le temperature, ancora elevate nella prima parte di domenica e con iniziale disagio bioclimatico, tenderanno a calare di diversi gradi soprattutto tra lunedì e martedì, per poi risalire a fine periodo".