Inizia una settimana fredda, ma niente di eccezionale. Possibili deboli nevicate giovedì

Inizia una settimana fredda, "ma non da rimanere scolpita nella memoria" , prendendo in prestito le parole utilizzate da Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti) nell'approfondimento rilasciato a ForlìToday. Nei prossimi giorni correnti fredde dai Balcani continueranno ad affluire sul territorio regionale, apportando cielo sereno o poco nuvoloso per mercoledì, con un ulteriore calo termico.

Le temperature massime in pianura e costa rimarranno ben sopra lo zero (anche sopra i 5°C con sole), mentre quelle minime un po’ al di sotto, ma senza toccare picchi particolarmente bassi. Insomma, una normale irruzione fredda invernale. Giovedì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "nubi in transito potranno dar luogo a deboli e locali precipitazioni sui settori centro orientali, nevose fino in pianura". Seguirà quindi una nuova fase stabile, con temperature in graduale aumento.