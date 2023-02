Cambiamento meteo in vista, sarà una domenica invernale: il freddo artico-continentale riporterà anche la neve

Pioggia e neve in arrivo sulla Romagna. Un vortice depressionario in arrivo dalla Penisola Iberica alimentato da correnti umide verso il bacino del Mediterraneo e l’ingresso di correnti artico-continentali determineranno un cambiamento delle condizioni atmosferiche con un brusco calo delle temperature, forti venti, pioggia e nevicate fino a bassa quota. Sabato sarà una giornata grigia, con piogge sparse, ma è nella nottata a cavallo con la domenica che si assisterà ad un'intensificazione delle precipitazioni. In attesa di un crollo della colonnina di mercurio, le temperature si manterranno ancora al di sopra della norma, con le massime tra 14 e 17 gradi.

Domenica si annuncia perturbata, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "con precipitazioni diffuse a carattere debole-moderato con associati locali rovesci. La quota neve sarà in rapido abbassamento nel corso della mattinata fino a quote collinari, ma non si esclude la possibilità di precipitazioni nevose fino alle pianure, ma con bassa probabilità di accumulo. Le precipitazioni più intense saranno sulla Romagna, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata". Le temperature sono attese in sensibile diminuzione, con valori massimi intorno a 6-7 gradi e minime tra 2 e 5 gradi, mentre la ventilazione sarà moderata o forte da nord-est, con ulteriori rinforzi sul mare e settore costiero.

Nei giorni a seguire, informa Arpae, "la persistenza di una area depressionaria sul bacino del Mediterraneo manterrà condizioni di tempo perturbato, con tendenza a un miglioramento solo dalla giornata di giovedì. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo nuvoloso con precipitazioni che saranno nevose a quote intorno a 700-800 metri. Le temperature saranno in graduale rialzo dalla giornata di mercoledì". Il mese di marzo si annuncia nella prima fase movimentato, con il passaggio di onde depressionarie che potrebbero portare nuove precipitazioni.