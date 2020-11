Meteo, prove d'inverno. Fronte freddo porterà la neve in Campigna, prime brinate in pianura

Per la prima volta in questo autunno la colonnina di mercurio è scesa al di sotto dello zero nelle aree del forese. A Villafranca la minima registrata nella nottata tra mercoledì e giovedì dalla stazione meteo amatoriale, associata alla rete di Emilia Romagna Meteo, è stata di -1.3°C. Prime brinate dunque in aperta campagna, il tutto alla vigilia di un peggioramento delle condizioni atmosferiche, associato ad una discesa di aria fredda dal Nord Europa, che scaverà un minimo di bassa pressione sul medio Tirreno. Questo determinerà una prima parte di venerdì bagnata, con le precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso oltre i 1100 metri e localmente a quote più basse nella fase più intensa dei fenomeni. Il tutto sarà accompagnato da ventilazione moderata da Nord, Nord-Est.

La perturbazione lascerà la Romagna già entro la giornata, con graduale attenuazione dei fenomeni. Sabato inizierà con una residua variabilità e qualche debole nevicata oltre i 900 metri, ma la tendenza è per un rapido miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo, col freddo accentuato dalla ventilazione dai quadranti nord-orientali. Domenica si annuncia soleggiata, ma fredda, con possibili gelate al primo mattino. Il resto della settimana trascorrerà all'insegna del bel tempo per la presenza di un campo anticiclonico con cielo in prevalenza sereno e gelate nelle prime ore del mattino sulle pianure interne. Le temperature minime oscilleranno tra 1 e 3°C, mentre le massime non andranno oltre i 9°C.