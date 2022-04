Meteo, tra sole e acquazzoni a macchia di leopardo: si annuncia un primo maggio "pazzerello"

La domenica del primo maggio con l'ombrello a portata di mano. Le previsioni meteo per il weekend evidenziano infatti un cedimento dell'alta pressione sotto la spinta di correnti più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa, che si manifesteranno domenica pomeriggio con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco. Nel dettaglio, si legge nel bollettino diramato dal servizio meteorologico dell'Arpae, per la giornata di sabato si attende un aumento graduale della nuvolosità, ma senza precipitazioni in Romagna. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo, con le minime tra 8 e 10°C e le massime tra 18 e 21°C.

La giornata di domenica si annuncia altamente variabile. Nel dettaglio, è prevista nuvolosità irregolare, a tratti intensa, associata a precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio anche temporalesco. Tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio sul settore centro-occidentale e fenomeni in esaurimento in serata. Le temperature minime sono attese in aumento, con valori tra 9 e 12 gradi, mentre le massime in flessione, con valori tra 16 e 18 gradi. La ventilazione sarà debole in prevalenza dai quadranti orientali, tendente a ruotare in serata dai quadranti occidentali. "Attenzione questo non significa che pioverà dalla mattina alla sera e dappertutto - precisa il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -, ma anzi gli acquazzoni potranno colpire in modo assai disorganizzato, non diffuso, lasciando a secco alcune zone; contestualmente non mancheranno anche delle parentesi soleggiate o comunque delle aperture tra un rovescio e l'altro".

Ombrello al seguito anche nella prima settimana di maggio. Informa l'Arpae: "Lunedì è prevista una residua instabilità sui settori orientali e sui rilievi dovuta a correnti fresche associate ad un minimo di pressione in allontanamento verso est. Da martedì si instaurerà un flusso di correnti umide e più temperate sud-occidentali, con precipitazioni inizialmente deboli ed irregolari martedì, ma che dovrebbero risultare più diffuse mercoledì e giovedì. Le temperature sono attese inizialmente in lieve aumento e poi stazionarie, con valori intorno alle medie del periodo".