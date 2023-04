Perturbazione in transito giovedì: occasioni per piogge, temporali e neve in Appennino

Peggioramento all'orizzonte sull'Emilia Romagna. "Già dalla serata di mercoledì una perturbazione atlantica si avvicinerà al Nord Italia, erodendo l’anticiclone e determinando un lento peggioramento del tempo sulla nostra regione - esordisce Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com -. Ne conseguirà un aumento della nuvolosità sulle provincie più occidentali con le prime piogge in arrivo serata sul Piacentino. Nella notte successiva i fenomeni si intensificheranno e si estenderanno progressivamente verso est, fino a conquistare tutta la regione giovedì con fenomeni anche temporaleschi, temperature in calo e il ritorno della neve sull’Appennino in abbassamento fino verso i 1000 metri in serata. Dalle prime ore di venerdì la perturbazione sfilerà verso est e subentrerà una certa variabilità sull’Emilia Romagna, con schiarite più ampie verso sera. Nuovi impulsi instabili giungeranno da ovest nel weekend, generando una certa variabilità con possibilità di qualche rovescio soprattutto nelle ore diurne verso i rilievi appenninici e con clima fresco di notte e al primo mattino". Mercoledì, spiega Badellino, "sarà una giornata abbastanza soleggiata con temperature massime fino a 20°C. La giornata di giovedì sarà caratterizzata una certa variabilità con qualche rovescio nel pomeriggio e temperature diurne intorno a 19°C. Venerdì inizialmente nuvoloso con qualche pioggia, poi schiarite anche ampie nel corso del pomeriggio, ma clima fresco con minime intorno a 7°C, massime sui 16°C".