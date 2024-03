Meteo, insiste l'instabilità sulla Romagna. E l'alito caldo del Garbino farà impennare le temperature

Anche la giornata di sabato si annuncia all'insegna del maltempo. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta "gialla" per l'entroterra per vento, frane e piene dei corsi minori. Nell'avviso viene specificato come siano previste "precipitazioni deboli ed intermittenti, anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale. La criticità idraulica nella pianura centrale è riferita alla propagazione delle piene nei tratti vallivi dei fiumi e alla previsione di nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei bacini montani dovuti alle precipitazioni previste".

"Saranno possibili localizzati fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, più probabili nei settori collinari e montani centro-occidentali - viene aggiunto -. Nel pomeriggio è prevista ventilazione sostenuta da sud-ovest sui rilievi con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) e possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica".

La giornata di domenica si annuncia grigia, con deboli precipitazioni in serata. Si annunciano temperature decisamente miti per effetto dei venti di caduta dall'Appennino, con punte superiori ai 15°C. "Lunedì - informa il servizio meteorologico dell'Arpae - avremo ancora precipitazioni sull'intera regione, in progressiva attenuazione. Temporanee schiarite sono attese nella mattinata di martedì cui seguirà il ritorno a condizioni instabili con precipitazioni sparse dalla serata di martedì e fino a fine periodo, in graduale esaurimento giovedì. Saranno possibili deboli nevicate a quote superiori ai 1.000-1.200 metri. Le temperature subiranno oscillazioni legate alla copertura nuvolosa, mantenendosi leggermente superiori alla media climatologica".