Rischio acquazzoni e vento moderato: si annuncia una domenica con l'ombrello

Nuove piogge all'orizzonte. Le condizioni atmosferiche, annuncia Fabio Da Lio di 3bmeteo.com, torneranno a peggiorare in vista del fine settimana per una nuova circolazione depressionaria che si andrà ad approfondire sull'Europa occidentale, riportando il maltempo sulla Regione. "In particolare la giornata di domenica sarà la peggiore con precipitazioni frequenti per buona parte del giorno e nevicate sull'Appennino a quote medio-alte, al di sopra dei 1500 metri, oltre a un generale rinforzo dei venti da est", spiega Da Lio.

"A Forlì il fine settimana si presenterà variabile, a tratti instabile con occasione per qualche pioggia o acquazzone, specie domenica - spiega Da Lio -. Le temperature si manterranno miti di giorno, con massime fino a 16/17°C e venti moderati. Anche l'inizio della prossima settimana si presenterà disturbato con rischio per nuovi piovaschi tra lunedì e martedì, mentre un temporaneo miglioramento è atteso per mercoledì".