Meteo, domina l'anticiclone subtropicale: Ferragosto con caldo e afa

Ferragosto sarà dominato dall'anticiclone subtropicale. Fino a domenica infatti l'alta pressione determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature massime che raggiungeranno punte di 35°C. Il ristagno della massa d'aria favorirà l'accumulo di umidità, aumentando la percezione del caldo. Lo scenario atmosferico non subirà variazioni almeno fino a lunedì, con la colonnina di mercurio che si manterrà ben al di sopra della norma. A seguire i modelli matematici intravedono lo spostamento del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo spostarsi verso sud, favorendo l'arrivo di correnti atlantiche sul nord-Italia.

"Questa situazione potrà quindi determinare temporanee condizioni di instabilità, con probabili episodi di precipitazione in un contesto comunque di variabilità giornaliera - informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna -. I quantitativi di pioggia complessivamente previsti si prospettano leggermente superiori alla norma del periodo. Le temperature tenderanno inizialmente a calare, ma si manterranno su valori ancora un po' superiori alla media climatologica".

Per quanto riguarda l'ultima parte di agosto, prosegue l'Arpae, "il periodo appare caratterizzato dalla presenza di un campo di alta pressione in area mediterranea mentre flussi atlantici scorrono a ridosso delle Alpi. In questo contesto potranno quindi alternarsi condizioni di tempo stabile ed episodi di temporanea instabilità, con possibilità di alcuni eventi di precipitazione. I quantitativi pluviometrici complessivamente previsti si prospettano tuttavia nella norma del periodo. Le temperature anche se in progressiva graduale flessione, tenderanno a rimanere leggermente superiori alla media climatologica".