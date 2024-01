Si rivede l'inverno, Epifania con l'ombrello. Poi il freddo porterà la neve in Appennino

L'inverno si prepara ad entrare nel vivo in Emilia Romagna in due fasi: dapprima con un'intensa perturbazione nel weekend dell'Epifania e successivamente con aria artica più fredda nel corso della prossima settimana. "Nello specifico - esordisce Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com - già nel corso della giornata di venerdì avanzerà una perturbazione atlantica che determina un peggioramento del tempo con nuvolosità in aumento e precipitazioni dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio in serata sull'Emilia; fenomeni più deboli e intermittenti in Romagna".

L'Epifania si annuncia "perturbata con piogge e rovesci diffusi, seppur in graduale attenuazione dall'Emilia occidentale. La quota neve in questa prima fase sarà piuttosto alta sull'Appennino. Le temperature si manterranno intorno agli 8-10 gradi in pianura. Domenica sarà un'altra giornata grigia e con qualche altra pioggia specie, più diffusa e intensa sulla Romagna, dove è atteso anche un rinforzo della ventilazione di Bora. In questo frangente le temperature tenderanno a diminuire e la neve scenderà anche sotto i 1000 metri in Appennino".

Successivamente, conclude il meteorologo, "il minimo di bassa pressione si porterà tra basso Adriatico e Ionio e richiamerà correnti di aria più fredda dal Nord Europa verso la Valpadana che faranno abbassare sensibilmente le temperature a tutte le quote. La prossima settimana avremo dunque un clima pienamente invernale ma senza particolari conseguenze in termini di fenomeni, eccetto forse per qualche fiocco di neve a ridosso dell'Appennino romagnolo".