Meteo, rischio di temporali sparsi per l'ultimo weekend di agosto

L'ultimo weekend di agosto potrebbe chiudersi con temporali sparsi, in particolar modo sui rilievi. L'alta pressione che fino a venerdì garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature massime che non andranno oltre i 33°C, nella giornata di sabato subirà un lieve cedimento, favorendo l'ingresso di correnti più umide. Questo, come viene specificato nel bollettino diramato martedì dall'Arpae, determinerà da sabato "un aumento della nuvolosità con addensamenti più consistenti sui rilievi, dove saranno possibili piogge anche a carattere di rovescio. Piogge residue anche domenica, mentre è previsto un miglioramento da lunedì. Le temperature sono previste in lieve diminuzione, per poi risalire nuovamente nei giorni a seguire". Successivamente l'Emilia Romagna potrebbe essere interessata da una circolazione depressionaria, che determinerà un peggioramento delle condizioni meteo nella seconda parte della giornata di martedì 30 agosto, con acquazzoni o temporali". Agosto si chiuderà all'insegna della stabilità atmosferica, cedendo il passo ad un inizio di settembre forse instabile.