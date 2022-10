Weekend di Halloween ancora con l'anticiclone. Poi salgono le quotazioni per il ritorno della pioggia

Forse si intravede la luce, o meglio, la pioggia, in fondo al tunnel. L'anticiclone africano manterrà condizioni di tempo stabile almeno fino a martedì, per lasciare poi spazio a correnti meridionali che interesseranno il nostro territorio dalla giornata di mercoledì, e che apporteranno le prime piogge autunnali da giovedì. "Avremo quindi ad inizio periodo cielo in gran parte sereno, con banchi di nebbia in pianura in rapido diradamento dopo il sorgere del sole; da mercoledì tendenza ad aumento della copertura nuvolosa a cui faranno seguito precipitazioni nella giornata di giovedì - spiega nel bollettino diramato venerdì il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna -. Le temperature, inizialmente stazionarie, diminuiranno da mercoledì". Nel weekend di Ognissanti il cielo sarà prevalentemente sereno, salvo foschie dense al primo mattino e dopo il tramonto. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con valori minimi tra 11 e 15 gradi e massime tra 22 e 23 gradi.