Il meteo delle feste: settimana di Natale grigia tra nebbie e molte nubi

E’ iniziata la settimana che ci porterà al Natale. "Come da previsione è arrivata una rimonta anticiclonica che ha allontanato il freddo delle ultime settimane ma ha portato molte nubi e nebbie in Emilia Romagna - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Federico Brescia -. Mercoledì un debole fronte perturbato porterà un leggero peggioramento del tempo con qualche pioviggine tra pomeriggio e sera in movimento da Ovest, quindi dal Piacentino, verso Est, fino al Riminese. Già da giovedì però tornerà l’alta pressione sull’Italia e con sé tornerà anche quel clima uggioso e grigio caratterizzato da molte nubi e nebbie in particolare sulle pianure, almeno fino a Natale compreso. Non mancheranno parziali schiarite sull’Appennino".

Per quanto riguarda le temperature, prosegue Brescia, "subiranno un graduale rialzo soprattutto nel fine settimana con minime tra 5 e 8°C e massime tra 10 e 13°C". E il Capodanno come sarà? "Ovviamente c’è ancora molta incertezza data la distanza temporale, ma i modelli sembrerebbero indirizzati verso una fase dominata dall’anticiclone sebbene con qualche infiltrazione d’aria più fredda da Est - conclude il mteteorologo -. Ma per il momento è solo una tendenza e vi invitiamo a consultare il sito di 3Bmeteo per maggiori info per restare sempre aggiornati sull’evoluzione futura".