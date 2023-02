Meteo, radicale cambiamento atmosferico in vista: crollo delle temperature e neve a quote molto basse

L'Appennino romagnolo si prepara a ricevere un altro importante carico di neve. Fiocchi, che cadranno anche a quote molto basse. Nel fine settimana è previsto un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche ad opera di una depressione proveniente dal Mediterraneo occidentale e in risalita sin verso la Corsica, la cui evoluzione nel corso dell'inizio degli ultimi giorni di febbraio sarà legata ad un'irruzione di aria fredda di matrice artico-continentale. Lo stop definitivo all'anticiclone si avrà già venerdì, quando dal pomeriggio si assisterà ad un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli piogge inizialmente sul settore occidentale che tenderanno ad estendersi in serata ai rilievi e successivamente alle aree pianeggianti.

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "una circolazione di bassa pressione in spostamento dalla penisola iberica verso il Mediterraneo porterà inizialmente flussi umidi meridionali con nuvolosità diffusa e piogge tra venerdì e sabato mattina. Da domenica la depressione richiamerà correnti settentrionali decisamente più fredde con sensibile calo termico, venti di bora e precipitazioni nevose fino a quote molto basse. I fenomeni più intensi sono attesi domenica e lunedì sui settori orientali ed in particolare l'appennino romagnolo, mentre martedì appare probabile un'attenuazione delle precipitazioni ed un lieve rialzo delle temperature".