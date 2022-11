Tornano ad aprirsi gli ombrelli: è previsto il passaggio di un fronte atlantico

Tempo in graduale peggioramento sull'Emilia Romagna per il transito di correnti atlantiche. Entra nel dettaglio Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com: "La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare, spesso compatta sui settori occidentali in particolare tra Piacentino e Parmense, qui con piogge deboli e intermittenti sulle aree di pianura, mentre risulteranno a tratti moderate sulle aree appenniniche; precipitazioni in graduale intensificazione dalla tarda sera di nuovo a partire dal Piacentino. Tempo asciutto sul resto della Regione, anche con ampi spazi soleggiati su Emilia orientale e Romagna".

Le temperature minime oscilleranno tra 8 e 11°C, mentre le massime si spingeranno verso i 20°C sui settori est, mentre non oltre i 16-17°C sull'Emilia occidentale. Segue un giovedì instabile, spiega Ghisu, "per il passaggio di un fronte atlantico che porterà tra notte e mattino piogge e locali rovesci da ovest verso est, coinvolgendo tutte le province della regione. Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio, salvo residua instabilità ancora in serata soltanto sulla bassa Romagna. Le temperature massime sono previste in calo, con valori non oltre i 16°C, mentre la ventilazione sarà moderata da nord".

Venerdì, prosegue il meteorologo, ci sarà "una nuova breve rimonta dell'anticiclone, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di nebbie nottetempo ed al mattino sulle aree di pianura". E per il weekend regna "molta incertezza sull'evoluzione: non escludiamo l'ingresso di un vortice freddo di origine balcanica, che porterà qualche pioggia, un calo delle temperature ed un'intensificazione dei venti. L'evoluzione è legata strettamente alla traiettoria del vortice, pertanto la tendenza necessita di ulteriori conferme".