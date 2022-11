Meteo, entra in scena il vero autunno: ciclone Mediterraneo porterà piogge e anche neve in quota

Entra in scena il vero autunno anche sull'Emilia Romagna, che nei prossimi giorni sarà interessata da una serie di perturbazioni atlantiche, con frequenti spunti piovosi. "Il primo fronte attualmente in transito abbandonerà la regione entro mercoledì sera - entra nel dettaglio Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com -. Giovedì è prevista una parziale tregua, con tempo stabile, ma fosco e nebbioso sulle pianure per nebbie e nubi basse diffuse, in attesa della nuova perturbazione che dalla sera porterà nuove precipitazioni a partire dai settori appenninici. Venerdì la parte attiva del fronte determinerà piogge e rovesci sparsi specie nella prima parte della giornata e con maggiore coinvolgimento dei settori centro-orientali della regione".

Guardando al weekend, prosegue Ferrara, "ci saranno condizioni di tempo a tratti instabile per la formazione di una depressione nel cuore del Mediterraneo centrale, con la formazione di altri rovesci in particolare sabato e ancora una volta soprattutto tra est Emilia e Romagna. Coinvolte dunque dalle precipitazioni un pò tutte le province, dal Piacentino al Riminese, ma in modo particolare Modenese, Bolognese, Ferrarese, Ravennate, Imolese, Forlivese-Cesenate e Riminese. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali, se non a tratti anche lievemente al di sotto, con massime in genere non oltre gli 11-13°C su centro-ovest Emilia, qualche picco superiore tra Ferrarese e Romagna. Le minime potranno scendere localmente sotto i 7-8°C nelle aree non interessate da nubi".

MALTEMPO ANCHE LA PROSSIMA SETTIMANA - Ombrelli protagonisti anche nella prossima settimana. Sempre Ferrara: "Stando alle ultime analisi, anche la prossima settimana almeno nella prima parte sarà caratterizzata da maltempo a tratti. In particolare tra lunedì e mercoledì la formazione di un ciclone mediterraneo potrà determinare precipitazioni talora molto abbondanti, burrasche di vento, calo delle temperature e neve sull'Appennino. Seguiranno importanti aggiornamenti in merito".