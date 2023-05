Meteo, sole prevalente fino a giovedì. Ponte del 2 giugno con il rischio temporali

Dopo le pesanti piogge che hanno duramente colpito la Regione e in particolar modo la Romagna, le condizioni meteo delle ultime settimane sono state favorevoli per consentire il ripristino del territorio interessato dall'alluvione del 16 e 17 maggio scorso. "Le condizioni meteo, infatti, caratterizzate da un blando campo di alta pressione hanno garantito generale stabilità, tanto sole e clima mite - spiega Alessandro Conigliaro di 3bmeteo.com -. Nei prossimi giorni le condizioni rimarranno per lo più invariate, seppur non mancherà qualche locale acquazzone sui rilievi appenninici. Tuttavia, nel corso del Ponte del 2 giugno infiltrazioni fresche in arrivo da nord e da est porteranno qualche insidia in più".

"Tra venerdì e sabato, infatti, sono attese maggiori condizioni di instabilità con alto rischio di temporali e rovesci che inizialmente interesseranno i settori appenninici - spiega Conigliaro -. Fenomeni che nel corso delle ore pomeridiane potranno sconfinare sin verso le pianure, specie quelle emiliane e della Romagna più occidentale. Pertanto nuove piogge potranno interessare gran parte delle provincie emiliane, ravennate, forlivese e marginalmente anche il cesenate. Le precipitazioni si presenteranno sottoforma di brevi e localizzati rovesci e temporali, con possibilità anche per qualche grandinata".

"Condizioni permarranno instabili fino ad inizio della prossima settimana, con precipitazioni a carattere sparso ed intermittente, sottoforma di temporale o rovescio - prosegue l'esperto di 3bmeteo -. A seguire probabile graduale miglioramento per il rinforzo dell'alta pressione, ma tale tendenza necessita ancora di conferme. Temperature in linea con la media climatica, con valori massimi che generalmente si assesteranno intorno ai 26-28°C e minime intorno ai 15-17°C. Ventilazione variabile in regime di brezza. Mare generalmente poco mosso o mosso".

Per quanto riguarda l'area del Forlivese, spiega Conigliaro, "permarranno ancora condizioni di stabilità fino a giovedì, con sole prevalente e clima mite. Da venerdì e per gran parte del Ponte del 2 giugno attese maggiori condizioni di variabilità, con sole alternato a nubi e qualche temporale durante le ore centrali del dì, per lo più confinato sui rilievi. Temperature in linea con la media climatica, massime comprese tra 26-28°C, in lieve calo nel weekend. Prossima settimana possibile rinforzo dell'anticiclone, con giornate pienamente soleggiate e temperature in aumento. Ventilazione debole o moderata in regime di brezza".