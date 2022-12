Immacolata all'asciutto, poi maltempo ed irruzione fredda: "Possibile pioggia mista a neve anche in pianura"

La Festa dell'Immacolata trascorrerà al riparo dal maltempo, in attesa di un deciso peggioramento previsto a giornata ormai conclusa. E' la previsione fornita da Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, che entra nel dettaglio del giovedì festivo, dedicato alle manifestazioni che inaugurano il programma di eventi natalizi. La giornata dell'Immacolata, spiega Ferrara, "vedrà un avvio variabile tra sole e nubi irregolari ma sostanzialmente asciutto. In serata invece avanza la parte avanzata di una perturbazione con possibili locali piogge".

Dopo l'Immacolata entrerà nel vivo un deciso peggioramento?

Si, venerdì entra la parte attiva della perturbazione in arrivo la sera dell'Immacolata. Piogge e rovesci localmente intensi interesseranno tutta l'Emilia Romagna specie tra mattino e pomeriggio. Poi è probabile una breve pausa tra sera e notte, in attesa di nuove precipitazioni nel weekend e fino a lunedì. Attenzione che tra domenica sera e lunedì l'arrivo di aria decisamente più fredda da Nord.

Cosa accadrà?

Potrà favorire nevicate fino a quote collinari, ma con neve bagnata o mista a pioggia a tratti non esclusa fino in pianura entro lunedì mattina. Sull'Appennino sarà tutta neve da domenica.

Cosa ci può dire delle temperature attese nei prossimi giorni?

Temperature in calo dopo l'Immacolata con massime in genere non oltre gli 8-10°C. Tra domenica e lunedì calo termico più marcato con massime talora non superiori ai 5-6°C e forti gelate nella notte su martedì

Un detto popolare recita: "Da Santa Lucia il freddo si mette in via". Sarà effettivamente così?

E' una possibilità, quest'anno l'inverno sembra voler fare sul serio, almeno nella prima parte fino a metà gennaio.

Dicembre proseguirà in un contesto favorevole a giornate a tratti piovose?

Si, dicembre sembra profilarsi spesso ciclonico con ulteriori fasi piovose o nevose in Appennino fino alle feste di Natale. Non escluse sorprese bianche anche in pianura.