Fino a giovedì clima umido con piogge sparse in Romagna. Ponte dell'Immacolata a rischio di forte maltempo

Ponte dell'Immacolata con rischio maltempo. "Sebbene non vi siano perturbazioni in vista, nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche in Emilia-Romagna rimarranno apparentemente tranquille fino alla Festa dell'Immacolata - esordisce Roberto Nanni, tecnico meteorologo certificato e divulgatore scientifico Ampro Meteo Professionisti -. "Apparentemente", poiché la nostra Regione risulta esposta al transito di umide correnti occidentali provenienti da un'ampia area depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo, la quale darà origine a degli addensamenti più consistenti sulla Romagna. Una nuvolosità perlopiù stratificata associata alla formazione di estese foschie e locali banchi di nebbia, con la possibilità che quest'ultime possano insistere su alcune zone anche nelle ore centrali del giorno, tenendoci compagnia fino alla fine di giovedì , dove in serata l'arrivo di una nuova perturbazione, la terza del mese, che riporterà le precipitazioni in maniera diffusa su tutta la Regione".

"Nei prossimi giorni quindi poche saranno le occasioni di schiarite e le piogge sono attese a carattere sparso e irregolare con occasione di locali ma brevi rovesci sui settori romagnoli più meridionali - prosegue Nanni -. Il tempo molto dinamico con delle evidenti oscillazioni termiche faranno in modo che la neve (bagnata) cadrà lungo i rilievi del nostro Appennino a quote variabili: dai 1800 metri scenderà fin tra 1200 e 1500 metri, per poi risalire nuovamente. Le temperature vengono previste in leggera flessione su gran parte del territorio regionale, sebbene in pianura il calo si avvertirà in maniera disomogenea: minime comprese tra i 2 e gli 8 gradi, con valori prossimi allo zero nelle zone di campagna. Massime tra 6 e 9 gradi. I venti risulteranno pressoché deboli e variabili in pianura fino a divenire moderati da sud-ovest sui rilievi. Il mare poco mosso".