Dal caldo africano ai temporali: "Temperature in forte calo e rischio grandinate"

L'anticiclone africano raggiunge il suo picco massimo, con caldo intenso fino a giovedì. Poi, annuncia Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com, "assisteremo un drastico cambiamento del quadro meteorologico, previsto da venerdì, complice l'avanzata di una saccatura atlantica che sortirà i suoi maggiori effetti sulle regioni del Nord, Appennino e medio Adriatico, con rovesci e temporali localmente anche intensi. Instabilità che nel weekend si trasferirà su parte del Sud Italia".

"Sull'Emilia Romagna noteremo condizioni meteo ancora stabili nel corso di giovedì, con sole prevalente alternato al transito di velature, in progressivo ispessimento serale. Caldo intenso e afa su tutta la regione, in particolare sulle aree di pianura dove le temperature massime raggiungeranno picchi di 37-38°C - afferma Ghisu -. Venerdì è previsto un rapido cambio della circolazione atmosferica, complice il transito di un sistema frontale di matrice atlantica che porterà piogge e temporali a partire dal Piacentino e settori appenninici del Tosco-Emiliano, in estensione a gran parte della via Emilia, quindi su Parmense, Modenese, Bolognese e Ferrarese, sin verso la Romagna, comprese le città di Ravenna, Forlì e Cesena".

"Sono previste precipitazioni localmente intense, seppur di breve durata, con possibilità di locali grandinate - annuncia Ghisu -. Le temperature sono previste in forte calo, con massime entro i 28-32°C in pianura. I venti soffieranno a tratti moderati da Ovest-Sudovest, da Est-Sudest lungo le coste. Residua instabilità è attesa nella notte di sabato, con qualche rovescio su Appennino, Emilia orientale e Romagna. Segue già dal mattino un generale miglioramento per un weekend stabile e ben soleggiato. Temperature su normali valori estivi, massime entro 32-34°C in pianura".