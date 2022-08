Meteo, dopo il maltempo si apre una fase stabile. Temperature in aumento, ma senza eccessi

Con l'ondata di maltempo alle spalle, si apre una fase all'insegna della stabilità, con l'alta pressione garantirà un ultima parte di agosto soleggiata e temperature in aumento, ma senza particolari eccessi. Come informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, "il consolidamento di un promontorio anticiclonico manterrà condizioni di tempo stabile sino a termine periodo con temperature in lieve rialzo".

Tra agosto e settembre, si legge nelle previsioni a lungo termine, "l'area mediterranea sembra interessata dalla presenza di un campo di alta pressione nella parte sud-occidentale mentre più a nord sembrano prevalere correnti occidentali. Sulla nostra regione sembrano quindi probabili condizioni di spiccata variabilità con possibilità di precipitazioni. I quantitativi complessivamente previsti si prospettano leggermente superiori alla norma del periodo. Le temperature, seppur in graduale flessione, tenderanno a rimanere un po' al di sopra della media climatologica".

Dopodichè, "il periodo sarà caratterizzato da prevalenti flussi occidentali con possibile alternanza tra risalite del campo barico e transito di alcune onde depressionarie. Probabili quindi alcuni episodi di precipitazione con quantitativi che nel complesso si prospettano nella norma del periodo. Le temperature oscilleranno attorno alla media climatologica".