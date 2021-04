Con le riaperture i ristoratori guardano con interesse al meteo: ecco cosa è atteso nelle prossime ore

Per le prossime ore le previsioni meteo non promettono nulla di buono. Ecco cosa è previsto

Con la riapertura per pranzo e cena, ma solo all'aperto, i ristoratori guardano ancor con più interesse alle previsioni meteo. E per le prossime ore non promettono nulla di buono. Dopo un lunedì con nubi in graduale aumento, con prime piogge nella tarda mattina, è previsto infatti un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche nella seconda parte della giornata di martedì.

Un flusso di aria umida ed instabile investirà anche la Romagna, determinando dal pomeriggio di martedì, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae nel suo bollettino, "precipitazioni moderate, localmente anche a carattere temporalesco". Il tutto sarà accompagnatato da un abbassamento delle temperature, con le massime attese tra 12 e 14°C e ventilazione debole-moderata dai quadranti orientali.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per "temporali", spiegando che "il veloce transito di un fronte freddo apporterà condizioni di instabilità sul nostro territorio regionale con associati rovesci anche a carattere temporalesco più probabili sul settore centro-orientale della regione dove sono previsti temporali di forte intensità".

Mercoledì mattina sono attese le ultime precipitazioni, con i fenomeni che tenderanno rapidamente ad esaurirsi. Cena quindi per chi vorrà garantita all'aperto, in quando sono attesi ampie zone di sereno. Le temperature massime sono inoltre previste in aumento, tra 15 e 19°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, sono previste "condizioni di variabilità con giornate prevalentemente soleggiate in pianura e locali rovesci pomeridiani più frequenti sui rilievi. Le temperature in aumento con valori massimi attorno i 20 gradi".