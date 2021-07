Meteo, il caldo africano non abdica. Proiezioni su agosto: "Prima decade variabile tra caldo e temporali intensi"

Romagna risparmiata dai temporali, che tra lunedì e martedì hanno causato danni ingenti su ovest Emilia. Poche gocce di pioggia sul Forlivese, tra l'altro mista a sabbia per la presenza di pulviscolo in quota, che ha reso poco chiaro il cielo degli ultimi giorni. Persisterà il caldo: l'Emilia Romagna continuerà ad essere marginalmente interessata da una massa d'aria di origine africana in quota che determinerà prevalenti condizioni di bel tempo su tutta la regione e temperature superiori alla media. In merito a cosa accadrà sul breve e medio termine approfondisce Gaetano Genovese, del centro 3bmeteo.com.

Emilia attraversata da sistemi temporaleschi, mentre la Romagna praticamente a bocca asciutta. Cosa è successo meteorologicamente in queste 48 ore?

I violenti fenomeni temporaleschi che hanno interessato l’Emilia tra lunedì e martedì sono il risultato dell’interazione della massa d’aria molto calda ed umida presente nei bassi strati ed aria più fresca ed instabile presente in quota. Sulla Romagna invece, il vento più secco in discesa dall’Appennino ha inibito lo sviluppo delle nubi temporalesche che invece hanno interessato gran parte del Veneto.

Perchè è piovuto sabbia?

Le ondate di caldo sul nostro Paese si hanno quando un campo di alta pressione subtropicale “si sposta” sul Mediterraneo centrale, convogliando aria molto calda dall’entroterra del deserto del Sahara direttamente verso le nostre regioni. La massa d’aria in questione quando “si mette in moto” verso il Mediterraneo, “porta con se” ingenti quantitativi di sabbia sahariana (in realtà più che sabbia è meglio definirlo pulviscolo, viste le infinitesime dimensioni di ogni singola particella). Tali particelle, fungendo da “appoggio” al vapore acqueo presente in atmosfera, molto spesso precipitano al suolo sottoforma di brevi rovesci di pioggia depositandosi su ogni superficie, oltre a rendere il cielo spesso fosco, lattiginoso che esaltano la cappa di caldo e afa.

Afa e caldo la stanno facendo da padrone. Nelle prossime ore andrà anche peggio?

Nei prossimi giorni, ci sarà un ulteriore aumento della temperatura, con valori massimi che si spingeranno fin verso i 37°C/38°C, specie in Romagna.

Quando l'anticiclone africano allenterà la sua morsa?

Nel weekend, stando alle emissioni di martedì dei principali modelli di previsione del tempo, non sono esclusi locali temporali, ma le temperature risulteranno ancora elevate seppur lievemente più basse rispetto ai prossimi giorni.

Capitolo lungo-medio termine: cosa possiamo aspettarci dal mese di agosto?

Il mese di Agosto, specie durante la prima decade, sarà caratterizzato ancora da una generale variabilità. In altre parole, le temperature si manterranno su valori elevati, ma non mancheranno episodi temporaleschi che localmente potranno essere anche di forte intensità.