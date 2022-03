Meteo, è la settimana del ritorno delle piogge: si ricaricheranno le riserve idriche dopo un mese siccitoso

Il lungo periodo caratterizzato dalla siccità sta per volgere al termine. Il vasto promontorio di alta pressione cederà infatti il passo ad una perturbazione atlantica che porterà precipitazioni su tutto il territorio. Gli ombrelli si apriranno mercoledì, quando sono previste piogge diffuse localmente anche a carattere di rovescio, più intense sull'entroterra. Sono previsti intorno ai 30 millimetri di precipitazione. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 12 e 14 gradi. I venti saranno deboli in prevalenza dai quadranti orientali in pianura, prevalentemente meridionali sui rilievi. E anche la giornata di giovedì si annuncia grigia e bagnata, mentre i fenomeni sono attesi in attenuazione venerdì.

Una buona notizia per gli agricoltori, ma anche per la diga di Ridracoli, riserva idrica fondamentale per la Romagna in vista della stagione estiva. Ai dati aggiornati a lunedì mattina, l'invaso artificiale il volume è al 74% sulla capienza totale, che è di poco più di 33 milioni di metri cubi. Ma altre precipitazioni sono attese anche nel weekend. Successivamente, infatti, la depressione atlantica avrà l'effetto di rchiamare aria fredda di matrice artica, determinando un nuovo peggioramento che darà luogo a nuove piogge e nevicate sulle vette.

"Sabato - informa il servizio meteorologico dell'Arpae - è atteso un nuovo aumento delle precipitazioni con neve sui rilievi, con tendenza all'esaurimento nella giornata di domenica. Le temperature saranno quasi stazionarie ad inizio periodo, poi in generale calo". La colonnina di mercurio scenderà decisamente al di sotto delle medie stagionali, con punte anche di sei gradi in meno rispetto alle attese di inizio aprile. Sarà quindi una sorta di colpo di coda invernale. Non è quindi il tempo di mettere in naftalina cappotti ed indumenti invernali.