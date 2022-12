Santa Lucia grigia, fredda e con deboli nevicate in collina: le previsioni meteo

Il meteo della settimana sarà caratterizzato da condizioni tipicamente invernali. "Nelle ultime ore l'arrivo di una massa d'aria fredda e secca dal Nord Europa sta riportando condizioni tipicamente invernali in Emilia-Romagna - esordisce Alessandro Conigliaro di 3bmeteo.com -. Il travaso di aria fredda dalle Alpi sta facendo crollare la colonnina di mercurio in pianura, con valori massimi che nelle ore diurne non riescono ad andare oltre i +4/+5°C. Nel corso di martedì una perturbazione in arrivo dalle Baleari porterà molte nubi e delle precipitazioni di debole intensità su gran parte della regione".

Per chi dovrà viaggiare verso nord, potrà incontrare deboli nevicate in viaggio anche in pianura. "I fiocchi riusciranno ad imbiancare le città dell'Emilia, da Piacenza fino alle porte di Bologna - spiega Conigliaro -. Tuttavia, saranno delle nevicate coreografiche con fiocchi che imbiancheranno leggermente le città della via Emilia, con accumuli nell'ordine del centimetro. Nevicate che risulteranno più consistenti in Appenninico con accumuli previsti fino a 4-5 centimetri tra piacentino e parmense. Precipitazioni che tenderanno ad esaurirsi nel corso del primo pomeriggio, lasciando spazio al tempo asciutto, ma con copertura nuvolosa estesa e temperature rigide".

La pioggia, prosegue il meteorologo, "sarà invece protagonista della Romagna, con fenomeni che interesseranno prevalentemente il ravennate, il ferrarese e il forlivese. Per quanto riguarda la giornata di Santa Lucia a Forlì, per 3bmeteo "deboli precipitazioni interesseranno la città nel corso del mattino di martedì. Precipitazioni che dal pomeriggio lasceranno spazio al tempo asciutto, ma freddo. Nevicate interesseranno l'Appennino a partire da quote collinari, oltre i 500-700 metri".

"Nel corso dei prossimi giorni - annuncia Conigliaro - una nuova perturbazione tornerà ad interessare la regione con piogge che interesseranno tutti settori. Peggioramento che sarà accompagnato da un richiamo di aria più mite, innalzando sensibilmente la quota neve. Tuttavia, su alcune località appenniniche il ristagno di aria fredda nei fondo valle potrà dare luogo al gelicidio (pioggia congelantesi al suolo), specie tra piacentino e parmense". Giovedì è prevista quindi anche su Forlì una giornata piovosa, specie nella seconda parte del giorno.

A seguire le "condizioni meteo risulteranno ancora a tratti instabile fino al weekend, con precipitazioni a carattere sparso ed intermittente, specie sulla Romagna. Le temperature nel corso della settimana rimarranno al di sotto della media stagionale, con gelate al mattino sino in pianura, con valori all'alba che potranno scendere sin verso i -1/-2°C. I venti soffieranno con intensità tra debole e moderata da nordovest".