Meteo, le previsioni: un weekend tra sole, qualche temporale e caldo moderato

Prosegue la fase variabile sulla Romagna. "Alle latitudini europee centro-meridionali continua a mancare un solido campo di alta pressione in grado di stabilizzare il tempo e dare di fatto il via alla stagione estiva - afferma Lorenzo Badellino di 3bmeteocom -. Al suo posto continuano a susseguirsi impulsi di instabilità generati da una blanda area di bassa pressione che influenza il tempo anche sull’Emilia Romagna, con frequente formazione di rovesci e temporali dalle ore pomeridiane a partire dalle zone appenniniche, in sconfinamento a tratti di quelle pianeggianti".

"Anche nei prossimi giorni le condizioni rimarranno più o meno stazionarie. Venerdì infatti l’inizio giornata risulterà tutto sommato soleggiato, poi dal pomeriggio rovesci e temporali si formeranno sull’Appennino e sconfineranno dapprima a tratti della Via Emilia, poi entro sera si propagheranno fin verso il Po - prosegue Badellino -. Sabato sulla dorsale appenninica si formeranno nuovi rovesci e qualche temporale, in locale sconfinamento in giornata alla pianura, così come nel corso di domenica. In questo contesto il caldo rimarrà moderato e fortunatamente non si è ancora assistito alle fiammate roventi pilotate dall’anticiclone africano, come avvenuto fino all’estate scorsa".

A Forlì, comunica l'esperto di 3bemeteo, "venerdì sarà una giornata inizialmente poco nuvolosa, poi dal pomeriggio aumenteranno gradualmente le nubi ed entro sera non si esclude il passaggio di qualche breve rovescio, comunque in rapida attenuazione. Sabato prevarranno cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata, pur con residua nuvolosità fino al mattino. Domenica la giornata sarà in gran parte soleggiata o poco nuvolosa, con clima asciutto. Le temperature minime oscilleranno fino a domenica intorno a 1719°C, le massime non andranno oltre i 29°C".