Meteo, nuova fase perturbata: "Weekend incerto e inaffidabile, ma il sole non mancherà"

Come da previsioni meteo, la Romagna è alle prese con un nuovo passaggio perturbato che sta distribuendo precipitazioni a tratti moderate. E il fine settimana trascorrerà all'insegna della variabilità, con l'ombrello che dovrà essere a portata di mano. Ciò non significa che non mancheranno sprazzi di sole, soprattutto nella giornata di domenica. Le temperature saranno gradevoli, con valori anche al di sotto dei 30°C nella giornata di sabato.

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo, dopo la passata temporalesca di martedì è in corso un nuovo peggioramento. A cosa è dovuta questa fase perturbata?

Ad un vasto vortice freddo che staziona in Europa da ormai qualche giorno, ed è tra l’altro stato responsabile anche dei forti temporali al nord e delle pesanti alluvioni in Germania. Le alte pressioni per ora si allontanano dall’Italia

Martedì parte del Forlivese è stato interessato da una forte grandinata. Sono attese altre simili precipitazioni nelle prossime ore?

C'è la possibilità di piogge intermittenti e qualche temporale, ma in generale non dovrebbero avere l’intensità di quelli di martedì scorso

Il weekend invece come andrà?

Incerto e inaffidabile. Il tempo sarà estremamente variabile: il sole non manchera, ma potrà essere alternato a qualche acquazzone o improvviso temporale. Il contesto climatico si manterrà relativamente fresco per il periodo



Dopo questo break, nei prossimi giorni risalirà l'anticiclone africano?

Tornerà l’anticiclone afro-mediterraneo con giornate più stabili, assolate e calde. L’estate insomma dovrebbe ripartire