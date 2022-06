Niente piogge all'orizzonte: ci sarà l'alito caldo dell'anticiclone africano, possibili punte di 35 gradi

Si torna a boccheggiare in Romagna. E il caldo non allenterà la presa nemmeno nel nuova settimana in arrivo. I modelli matematici hanno cancellato la possibilità di infiltrazioni atlantiche, mentre avanzerà l'anticiclone africano, con temperature oltre le medie del periodo e alti valori di umidità. Il weekend vedrà cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime oscillanti tra i 27-29°C della costa ed i 32-34°C delle zone interne, mentre le minime saranno comprese tra 20 e 22°C. I venti soffieranno deboli da est/sud-est, con temporanei rinforzi pomeridiani lungo la costa. La prossima settimana vedrà la presenza di in promontorio di alta pressione, che manterrà condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre più nubi, ma senza piogge, sono attese tra mercoledì e giovedì. Le temperature localmente potranno superare i 35°C.

Di piogge significative all'orizzonte nessuna traccia. E il tutto, come spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), dopo la terza primavera meteorologica consecutiva con precipitazione stagionale cumulata sensibilmente inferiore alla norma (in questo caso 1981-2010), con il 2022 che segue le orme del 2020 e del 2021. "La primavera del 2020 è stata la più secca degli ultimi 50 anni, con il -60,3% di precipitazioni, seguita da quella del 2021, con il -44,4%, mentre quella del 2022 ha fatto registrare un -23,9%. Non è la prima volta che si ha una triade di primavere poco piovose, ma l’ultima mostra anomalie negative assai più sensibili rispetto a quelle che si erano manifestate nelle precedenti occasioni, mostrandosi, in questo senso, più “estrema”. Aggiungiamo il fatto che in estate, dal 2000 ad oggi, abbiamo lasciato per strada il 25% delle precipitazioni medie stagionali (un quarto in meno) ed il piatto è servito".