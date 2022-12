Ampia depressione sul Mediterraneo: sarà un weekend con l'ombrello, neve sul crinale

Fine settimana con l'ombrello a portata di mano. Tra sabato e domenica sono infatti attese condizioni di instabilità atmosferica per effetto di un'ampia area depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo. Venerdì, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, sono previste condizioni di cielo nvoloso, con possibilità di piogge sporadiche sulle aree di pianura centro orientali in via di esaurimento già dalle prime ore del mattino. Dal tardo pomeriggio-sera sono previste precipitazioni sparse a carattere debole e irregolare a partire dal settore orientale in estensione sul resto della regione, con quota neve tra i 1000 ed i 1200 metri.

Anche sabato sarà una giornata grigia, "con precipitazioni diffuse deboli-moderate, che assumeranno carattere nevoso sui crinali appenninici a quote comprese tra 1000 e 1300 metri". Le temperature minime oscilleranno tra 5 e 8°C, mentre le massime tra 6 e 10°C. La ventilazione tenderà a ruotare da nord est nell'entroterra, da est/sud-est sui rilievi con temporanei rinforzi. Anche domenica si annuncia instabile, con "precipitazioni diffuse su tutta la regione". Nei giorni a seguire, informa sempre l'Arpae, "sarà presente nuvolosità variabile, con probabili precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sopra i 1500 metri".