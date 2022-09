Weekend elettorale a tratti bagnato: perturbazione atlantica in arrivo, cosa dobbiamo attenderci

Una nuova ondata di maltempo interesserà nel fine settimana anche il Forlivese. Venerdì, spiega Federico Brescia, meteorologo di 3bmeteo.com, "avremo condizioni di tempo prevalentemente soleggiato con velature in aumento solo dalla sera. Le temperature massime potranno raggiungere i 23°C. Sabato vedrà un inizio di giornata stabile, ma con nubi in aumento. Dal tardo pomeriggio sono previste piogge e rovesci, più intensi nella notte. Le temperature massime non andranno oltre i 23°C. Domenica sono previste residue piogge al mattino, poi il cielo è atteso nuvoloso, ma con clima in prevalenza asciutto e temperature massime fino a 22°C". Per quanto concerne i quantitativi pluviometri, spiega Brescia, "sono attesi tra i 10 ed i 20 millimetri sulle aree di pianura, mentre sui crinali appenninici a confine con la Toscana sono previste punte anche di 70-80 millimetri, in particolare su Appennino Parmense e Reggiano dove non si escludono criticità".