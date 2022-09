Una nuova perturbazione punta la Romagna: weekend variabile e con possibilità di temporali

E' un venerdì di relativa tregua, ma all'orizzonte incombono nuovi temporali. Da occidente sta giungendo infatti una nuova perturbazione, che raggiungerà la Romagna nella serata di sabato. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", specificando che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati". Guardando alle previsioni meteo del servizio meteorologico regionale dell'Arpae, sabato sono attese "condizioni di spiccata variabilità con progressivo aumento della nuvolosità sull'intero territorio. Precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale che interesseranno inizialmente il settore emiliano, in progressiva estensione al resto della regione durante il pomeriggio-sera". Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi, mentre le massime non andranno oltre i 25 gradi. I venti saranno deboli inizialmente dai quadranti orientali tendenti a ruotare dai quadranti occidentali.

Anche la domenica si annuncia variabile, soprattutto la prima parte della giornata, quando non si escludono precipitazioni residue anche a carattere di rovescio o temporale più probabili lungo i rilievi e sul settore più orientale della regione. Nel corso del pomeriggio ancora fenomeni sparsi lungo i rilievi centro-orientali con tendenza ad esaurimento dei fenomeni. In serata ampi rasserenamenti. Le temperature sono previste in lieve aumento. I venti soffieranno deboli varianti, con raffiche nelle aree temporalesche. Nei giorni a seguire, si legge nel bollettino dell'Arpae, "un temporaneo aumento del campo di pressione favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato sino alla giornata di martedì. Da mercoledì flussi sud-occidentali instabili apporteranno precipitazioni a prevalente carattere di rovescio anche temporalesco sulla nostra regione".