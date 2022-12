Dopo l'Immacolata un weekend perturbato: irromperà aria fredda, si vedrà la neve a bassa quota

Maltempo in vista sul Forlivese. "Una vasta depressione iberica in spostamento verso est verrà agganciata nei prossimi giorni da un flusso di correnti fredde di origine artica che raggiungono l’Europa centrale - esordisce Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com -. Queste alimenteranno una serie di fronti atlantici che ad intermittenza scorreranno sull’Emilia Romagna durante il lungo Ponte dell’Immacolata, portando un peggioramento del tempo sulla nostra regione con piogge e nevicate anche a quote basse, seppur alternate a fasi più stabili".

Entra nel dettaglio Badellino: "La prima perturbazione raggiungerà l’Emilia Romagna entro la sera dell’8 dicembre con piogge in risalita dalle zone appenniniche verso la pianura e fenomeni che si faranno anche intensi sulle zone occidentali. Condizioni di maltempo apriranno la giornata di venerdì con piogge e rovesci anche intensi sulle zone centro-occidentali, più deboli invece verso la Romagna. Nevicherà sui settori occidentali dell’Appennino oltre i 1200-1400 metri, anche se verso sera si andrà verso un’attenuazione dei fenomeni".

Sabato, prosegue Badellino, "un vortice in formazione sull’Italia centrale piloterà un fronte in movimento retrogrado da est verso ovest che innescherà una recrudescenza dei fenomeni in marcia dalla Romagna fino al Piacentino in serata. L’aria fredda che affluirà verso il centro del vortice determinerà un deciso calo delle temperature domenica e della quota neve, tanto che deboli nevicate potranno fare la loro comparsa fin sulle pianure occidentali, magari miste a pioggia".

Entra nel dettaglio della previsione per il Forlivese, "giovedì sarà una giornata irregolarmente nuvolosa con prime piogge in arrivo in serata e temperature oscillanti tra i 6°C del mattino e i 10°C del pomeriggio. Venerdì nubi e piogge caratterizzeranno buona parte della giornata, anche intense nel pomeriggio pur in esaurimento in serata, con le temperature che oscilleranno tra 6 e 8°C. Sabato sarà una giornata grigia con altre piogge intermittenti e così anche la domenica, con temperature in diminuzione".