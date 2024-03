Attese raffiche di Garbino nell'entroterra, scatta l'allerta gialla. Possibili deboli piogge per la Domenica delle Palme

Si annuncia un sabato ventoso sull'entroterra romagnolo. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla, specificando che "è previsto un generale aumento della ventilazione sud-occidentale con venti che sul settore cento-orientale dei rilievi raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h), anche associati a raffiche di intensità superiore. Si segnala inoltre il possibile sviluppo di locali rovesci temporaleschi tra il pomeriggio e la sera sulle zone di pianura settentrionali".

"Nonostante un parziale cedimento dell’anticiclone in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia, il tempo del weekend sull’Emilia Romagna non subirà variazioni significative - afferma Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com -. Le condizioni si manterranno in prevalenza soleggiate fino a sabato, con clima primaverile, temperature massime fino a 21/22°C e raffiche di Garbino che soffieranno in Appennino e sul territorio romagnolo. Nella giornata di domenica l’afflusso di correnti più fresche settentrionali sarà causa di un incremento della nuvolosità giusto sulla Romagna, con qualche debole pioggia sulle province di Forlì-Cesena e Rimini, in esaurimento già in serata. Aumenterà la nuvolosità in giornata sulla provincia di Ravenna, senza fenomeni e in rasserenamento serale. Sul resto della regione le condizioni si manterranno stabili, con prevalenza di sole quindi sulle province di Piacenza, Parma, Bologna, Modena e Ravenna".

"Le temperature subiranno però una certa diminuzione, non superando i 15/17°C di giorno - prosegue Badellino -. La settimana di Pasqua comincerà stabile, grazie ad un temporaneo rinforzo dell’anticiclone e la giornata di lunedì sarà caratterizzata dalla presenza del sole. Ma già in serata la nuvolosità aumenterà da ovest, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica che eroderà l’anticiclone e determinerà un peggioramento martedì con piogge e rovesci in estensione da ovest ad est e un po’ di neve in Appennino. Per un miglioramento delle condizioni atmosferiche si dovrebbe attendere la seconda metà della settimana, anche se potrebbe non essere duraturo".