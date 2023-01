Arriverà la neve anche in pianura? Ecco cosa dobbiamo aspettarci: il freddo porterà anche temporali

Di che portata sarà il peggioramento atmosferico atteso nelle prossime ore sul Forlivese? Lo abbiamo chiesto ad Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. Prima di entrare nel dettaglio delle previsioni, è doveroso fare il punto sulla situazione sinottica: "E' in atto - spiega Ferrara - una circolazione ciclonica fredda abbraccia tutta l'Italia, con neve a tratti in pianura su parte del Nord, rovesci, temporali grandinate e neve a quote collinari al Centrosud. Una situazione che si protrarrà per diversi giorni almeno al Centrosud, mentre al Nord avremo un progressivo miglioramento entro il weekend".

Il cambiamento si sta concretizzando con una settimana instabile che finalmente ha portato la neve sul crinale, mentre in pianura è piovuto in modo abbondante. Sono attese altre precipitazioni nelle prossime ore?

"Sulla Romagna tra giovedì sera e venerdì entrerà la parte attiva della perturbazione con rovesci nevosi a quote collinari ma a tratti fiocchi misti a pioggia possibili anche in pianura. Possibili inoltre temporali e fenomeni di graupel-grandine piccola. Il tutto accompagnato da un deciso calo termico".

Con la quota dello zero termico in calo sarà possibile vedere la neve anche a Forlì? Sarà un lieve imbiancata o possiamo attenderci qualche centimetro?

"Entro la prossima notte non si esclude neve a tratti mista a pioggia anche a Forlì. Ma si tratterebbe al più di una imbiancata".

In collina, invece, quanti centimetri possiamo attenderci?

"Entro venerdì sera gli accumuli complessivi potrebbero superare anche i 15-20 centimetri dai 500-700 metri, oltre 30 centimetri dai 1200-1400 metri di quota, fino a qualche centimetro in prossimità del fondovalle".

Nei prossimi giorni la situazione migliorerà o ci saranno occasioni per altre nevicate?

"Dopo una breve pausa nel weekend, pur con nubi frequenti e clima freddo, tra domenica sera e lunedì potrebbero arrivare nuove nevicate a quote basse, da confermare".

Questa fase instabile è solo una parentesi o il febbraio sarà propizio per nuove ondate di freddo?

"Probabile che febbraio veda nuove ondate di freddo, seguiranno aggiornamenti".