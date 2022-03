Sta per scoccare l'ora della pioggia, si apre una fase instabile: e nel weekend anche la neve sulle vette

L'alta pressione sta per cedere il passo al transito di una perturbazione atlantica, che spezzerà il lungo periodo di siccità che ha caratterizzato il mese di marzo. A partire dalla giornata di mercoledì le prime piogge inizieranno a bagnare la Romagna, dando inizio ad una fase instabile che proseguirà fino al weekend. Nella prima fase perturbata saranno i territori centro-occidentali a vedere precipitazioni più intense, che potranno assumere carattere nevoso oltre i 1500 metri. Sulla fascia centro-orientali il servizio meteorologico dell'Arpae prevede quantitativi tra 10 e 12 millimetri. Le temperature sono attese in diminuzione per quanto riguarda le massime, attese tra 12 e 14°C, mentre le minime oscilleranno tra 9 e 11°C. La ventilazione è attesa deboli in prevalenza dai quadranti orientali.

Altre piogge sono attese nella prima parte di giovedì, con fenomeni che bagneranno soprattutto la dorsale. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, mentre dalla serata la ventilazione tenderà a disporsi da sud. Anche il fine settimana si annuncia grigio e piovoso, secondo le previsioni dell'Arpae, complice un'irruzione di aria fredda dall'Artico: "La presenza di una perturbazione sulla nostra penisola manterrà condizioni di instabilità - si legge nel bollettino meteo diramato martedì -. Avremo successivi impulsi perturbati con piogge sparse venerdì più probabili sulle aree emiliane. Piogge più diffuse tra la seconda parte di sabato e la mattinata di domenica con successiva tendenza a miglioramento. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso sulle aree montane. Temperature in calo nel fine settimana soprattutto nei valori minimi".