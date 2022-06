In arrivo una settimana soleggiata, con caldo sempre più intenso e massime fino a 37-38°C

E’ un giugno particolare sull’Italia con caldo intenso e condizioni di siccità grave su molte regioni. Non se la passa di certo meglio l’Emilia Romagna dove ormai da una settimana le temperature massime toccano i 34-36°C restando ben oltre la media del periodo. Purtroppo non ci sono buone notizie, l’anticiclone di matrice sub-tropicale non mollerà la presa portando un ulteriore aumento termico. La settimana si prospetta molto calda con punte di 36-38°C sulle pianure e il cielo sarà quasi sempre sgombro da nubi o al massimo disturbato dal passaggio di velature.

Il meteorologo Federico Brescia di 3Bmeteo indica possibilità di disagio fisico elevato. Al momento le ultime emissioni modellistiche non vedono importanti cambiamenti meteo e la pioggia sembra ormai un miraggio. Vento di Garbino prevalente. Si invita comunque a seguire gli aggiornamenti sul sito o sulla app di 3Bmeteo. A Forlì tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana con soltanto qualche velatura di passaggio a disturbare il sole. Caldo sempre più intenso, massime fino a 37-38°C nella seconda parte della settimana. Venti di Garbino prevalenti.