Vortice freddo in arrivo sulla Romagna, le previsioni: "Temporali e primi fiocchi di neve sulle vette"

E' ora di tirar fuori dall'armadio i primi maglioncini. Sta infatti per scoccare l'ora del vero autunno. "L'imminente ingresso di correnti più fredda dallEuropa nordorientale favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione da mercoledì sull’Italia, responsabile di un’intensificazione dell’instabilità anche sull’Emilia Romagna, oltre che di un netto calo delle temperature - annuncia il meteorologo di 3bmeteo, Edoardo Ferrara -. Intorno al vortice ruoterà una perturbazione che innescherà un peggioramento mercoledì sulla nostra regione, con piogge e rovesci anche temporaleschi che dalle provincie occidentali si estenderanno verso est fino a raggiungere la Romagna entro sera".

ALLERTA METEO - Da mercoledì sera-notte temporali sulla Romagna

"Giovedì - continua Ferrara - il maltempo si propagherà verso sud lungo l’Adriatico e i nostri settori più orientali ne risentiranno ancora con piogge e rovesci soprattutto sul Riminese, mentre da ovest avanzeranno le prime schiarite. Scenderanno le temperature ed anche lo zero termico, tanto che oltre i 1600 metri sui rilievi romagnoli cadranno i primi fiocchi di neve della stagione. Venerdì l’instabilità andrà attenuandosi e gli ultimi fenomeni si attarderanno sull’Appennino, mentre sulle pianure le nubi cominceranno a diradarsi"..

A Forlì, analizza Ferrara, "la giornata di mercoledì sarà piuttosto variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti e tendenza a qualche pioggia soprattutto dal pomeriggio-sera. Le temperature scenderanno leggermente di qualche grado per quanto riguarda le massime, con la colonnina che si fermerà intorno ai 21-22°C. Giovedì sono previste piogge diffuse e persistenti attese per tutta la notte e fino al mattino, mentre risulteranno più deboli e discontinue dal pomeriggio. Il contesto sarà più fresco con temperature minime intorno a 13°C e massime sui 15°C. Venerdì nubi irregolari con qualche pioggia in esaurimento entro il primo mattino, poi più asciutto ma in un contesto nuvoloso e temperature che oscilleranno dai 13°C del primo mattino ai 17°C del pomeriggio".