Prima neve in cima, "oro blu" per Ridracoli. In arrivo altre precipitazioni

Dopo mesi di caduta libera, s’inverte la curva della diga di Ridracoli. Il passaggio perturbato tra sabato e domenica ha fatto alzare il livello dell’invaso di 30 centimetri, toccando quota 521,93 metri alle 12.30, ancora ben distante dal livello di sforo a 557.33 metri. La perturbazione ha portato la prima neve al Monte Falco, a quota 1658 metri, ma i fiocchi si sono a tratti anche a quote inferiori. Altre precipitazioni sono attese già da lunedì sera.

Lunedì, informa il servizio meteorologico dell’Arpae, il cielo si presenterà “sereno o poco nuvoloso al mattino per il transito di nubi medio-alte, con foschie e locali banchi di nebbia nelle pianure prossime al Po. Dal pomeriggio rapido aumento della nuvolosità con piogge sui rilievi centro-occidentali, in estensione all'intero territorio regionale nel corso della serata/notte. Neve sulle vette appenniniche. Le temperature minime sono previste in diminuzione, comprese tra i 3 dei capoluoghi delle pianure interne ed i 7 gradi della costa, con valori di qualche grado inferiori in aperta campagna; mentre le massime saranno stazionarie o in lieve locale diminuzione, con valori tra 10 e 13 gradi. I venti al mattino saranno deboli occidentali sulle pianure e da sud-ovest sui rilievi. Dal pomeriggio aumento della ventilazione sui rilievi e sulla costa dai quadranti meridionali e tra est e nord-est sulle pianure, specie quelle più settentrionali”.

Martedì, invece, “il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e a tratti intense nella prima parte della giornata, in graduale esaurimento a partire dal pomeriggio dal settore occidentale. Nevicate sui rilievi al di sopra dei 900-1.200 metri. Le temperature minime sono attese in aumento, più sensibile sul settore occidentale, con valori tra 6 e 9 gradi, mentre le massime in diminuzione, comprese tra gli 8 gradi delle pianure centrali ed i 12 gradi della costa. I venti inizialmente tra deboli e moderati da sud-est lungo la costa ed intorno a nord-est sulle rimanenti aree. Nel corso della mattina rotazione dai quadranti occidentali con rinforzo dal pomeriggio, più marcato sulla Romagna e soprattutto in mare aperto”.

Mercoledì e giovedì, aggiorna Arpae, “l'instaurarsi di un flusso nord-occidentale con condizioni debolmente anticicloniche, favorirà condizioni di tempo stabile ma con temperature minime in diminuzione e vicine agli zero gradi nelle pianure più interne. Venerdì l'approssimarsi di una saccatura atlantica porterà ad un aumento della nuvolosità e a locali nebbie sulle pianure, mentre sabato appare probabile un ulteriore aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni sparse”.