Non solo pioggia e neve, anche venti di burrasca: cade un albero sulla stradina dello stadio

Non solo pioggia e neve. L'aria fredda giunta dall'Artico si è manifestata in Romagna con venti di burrasca (come previsto attraverso l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile), con raffiche anche di 74,2 chilometri orari, che ha messo alla prova la resistenza degli alberi. Quella tra venerdì e sabato è stata una nottata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena, impegnati sia sul territorio Forlivese che in quello Cesenate in oltre venti interventi per la messa in sicurezza di rami e cavi della corrente elettrica pericolanti.

Diversi gli alberi di grossa stazza capitolati sotto i colpi dei venti di Bora. Come accaduto nel vialetto dello stadio "Tullo-Morgagni" di Forlì, dove un albero si è abbattuto sulla stradina che attraversa l’area alle spalle dello stadio. Nessun danno, fortunatamente, ma la chioma si è intraversata sull’area pedonale, intralciando il passaggio. L’area è stata transennata, in vista della messa in sicurezza e del taglio dell’albero.

L'ARTICO RIPORTA LA NEVE - COLLINE IMBIANCATE