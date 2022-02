Raffiche di vento anche in Romagna, sfiorati i 70 km/h: è la coda della tempesta Eunice

La coda di Eunice, la tempesta che nelle ultime ore ha spazzato diversi Paesi nordeuropei, è in queste ore in azione sull'Italia, riportando condizioni di tempo spiccatamente instabile, con raffiche di vento. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aveva diramato per lunedì un'allerta "gialla", evidenziando la possibilità di raffiche sulle aree appenniniche di burrasca moderata (tra 62-74 km/h) o di burrasca forte (tra 75-88 km/h). Lunedì mattina la forte ventilazione dai quadranti sud-occidentali ha spinto all'insù la colonninia di mercurio, con punte anche di 16°C in città. Dai dati registrati dalla rete amatoriale di stazioni meteo associata a "Emilia Romagna Meteo" emergono raffiche di oltre 62 chilometri orari a San Leonardo, di 69.2 a San Savino (Modigliana) e Monte Palareto (Meldola). N

elle prossime ore non si escludono isolati rovesci, con tendenza a rapida attenuazione dei fenomeni. Da martedì a giovedì seguirà una fase stabile, dopodichè - informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna - spazio "ad un temporaneo peggioramento delle condizioni nelle giornate di venerdi' e sabato, caratterizzate da un aumento della nuvolosita' associata a precipitazioni diffuse. Nuovo miglioramento delle condizioni nel corso della giornata di domenica con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve flessione nelle giornate di sabato e domenica".