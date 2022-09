Arriva la burrasca di fine estate, primo assaggio di autunno: sbalzo termico importante e temporali in arrivo

L'anticiclone africano ha le ore contate. Nelle prossime ore si assisterà ad un peggioramento delle condizioni meteo per effetto dell'avvicinamento di una vasta saccatura collocata sull'Europa occidentale. Il tutto sarà preludio ad un deciso cambiamento della circolazione atmosferica: sabato irromperà infatti in maniera brusca una massa d'aria molto fresca, che darà luogo a temporali sparsi, raffiche di vento ed un deciso crollo delle temperature, che si porteranno nettamente al di sotto delle medie del periodo. Sarà infatti un autentico assaggio d'autunno: tra venerdì e sabato potrebbero esserci quasi 10-15°C di differenza.

Nel frattempo la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla poichè per la giornata di giovedì "si prevedono venti di burrasca (62-74 km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiori su tutto il settore appenninico e collinare della Romagna. Possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, con effetti e danni associati su settore appenninico e Romagna". Giovedì, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, "il cielo si presenterà molto nuvoloso con precipitazioni deboli e irregolari sul settore appenninico, localmente a carattere di rovescio o temporale, con attenuazione dei fenomeni e della nuvolosita' nel corso della serata. Le temperature minime oscilleranno tra 20 e 24 gradi, mentre le massime sono attese tra 27 e 31 gradi. I venti soffieranno da sud-ovest, da moderati a forti sui rilievi, con attenuazione serale; deboli in pianura".

Anche venerdì vedrà condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni inizialmente deboli e irregolari, in intensificazione dal pomeriggio, quando potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, fino alle prime ore del giorno seguente Le temperature sono attese in lieve diminuzione, con valori minimi tra 18 e 22 gradi; massime comprese tra 27 e 30 gradi. I venti soffieranno inizialmente deboli sud-occidentali, tendenti a rinforzare dal pomeriggio e orientarsi da nord-est sul settore orientale della regione. Sabato si annuncia perturbato, con cielo nuvoloso e piogge diffuse anche a carattere temporalesco. Seguiranno, fa sapere ancora Arpae, "condizioni di variabilita' con nuvolosita' irregolare alternata a schiarite. Locali brevi piovaschi piu' probabili lunedi'. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione nella giornata di sabato, per poi risalire gradualmente fino a termine periodo".