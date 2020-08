Saette, tuoni e brusco calo delle temperature. E c'è una nuova allerta temporali

Saette, tuoni, pioggia battente ed un brusco calo delle temperature. Un cielo via via sempre più plumbeo ha preceduto l'arrivo dei temporali annunciati dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna attraverso un'allerta "arancione". L'acquazzone, fortunatamente, non è stato accompagnato da violente grandinate o raffiche di vento, questo perchè gran parte dell'energia accumulatasi nei giorni scorsi si è in parte disippata col passaggio della linea temporalesca che si è manifestata lunedì pomeriggio in particolar modo con forti raffiche di vento. In circa 30 minuti i nuvoloni neri hanno distribuito in città oltre 15 millimetri di pioggia. Precipitazione più intense si sono registrate nell'entroterra.

L'ondata di maltempo ha spazzato definitivamente via il caldo dei giorni scorsi. Durante il passaggio instabile il termometro è crollato a 16°C. L'instabilità proseguirà anche nelle prossime ore. Mercoledì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede altre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Le temperature minime sono previste in ulteriore calo, tra 15 e 17°C, mentre le massime saranno comprese tra 23 e 25°C. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta temporali, questa volta "gialla".

Si legge nell'avviso: "Il transito di un minimo depressionario verso le regioni del meridione determinerà ancora condizioni di instabilità residua. Sono previsti nel corso della mattinata ancora temporali che potranno risultare organizzati e localmente di forte intensità sulla Romagna. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi e ad esaurirsi nella seconda parte della giornata. Sono previsti ancora rinforzi di ventilazione da nord-est sul mare e sul settore costiero fino avalori di Beaufort 8 (62-74 Km/h) in particolare nelle ore mattutine e serali-notturne".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "l'espansione di un'area di alta pressione da ovest garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione per tutto il periodo considerato. Le temperature sono attese in graduale aumento con valori massimi che inizialmente oscilleranno su valori di poco al di sopra dei 30°C nelle aree pianeggianti per poi toccare punte intorno a 34/35°C tra il weekend e l'inizio della nuova settimana".