Scatta l'allerta meteo di Protezione civile per vento forte

Scatta l'allerta meteo per vento forte. Sono previsti infatti venti di burrasca moderata (Beaufort 8), provenienti da sud-ovest

Scatta l'allerta meteo per vento forte. Sono previsti infatti venti di burrasca moderata (Beaufort 8), provenienti da sud-ovest, sul settore appenninico, con possibili temporanei rinforzi in serata. A diramare l'allerta gialla è la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, in riferimento alla giornata di domenica. Ad essere maggiormente colpite dal fenomeno sono le aree appenniniche dei territori di Forlì, Cesena e Rimini.