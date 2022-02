Si annuncia un inizio di settimana ventoso, “burrasca forte sui rilievi”: scatta l’allerta

Si annuncia un inizio di settimana ventoso nell’entroterra. La Protezione Civile ha diramato un’allerta “gialla”, specificando che “lunedì è prevista una intensificazione della ventilazione sulle aree appenniniche, che associata ai rinforzi di raffica potrà superare la soglia di burrasca moderata (tra 62-74 km/h) o di burrasca forte (tra 75-88 km/h). In serata si prevede una intensificazione della ventilazione anche sul mare fino a valori di burrasca moderata (tra 62-74 km/h). Nelle zone montane sono possibili occasionali fenomeni franosi su versanti interessati da parziale fusione della neve presente al suolo e caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.

La giornata, informa Arpae, vedrà “spiccata variabilità, con precipitazioni sparse sul resto del territorio regionale, nevose in Appennino solo sulle cime più alte. Possibili locali rovesci potranno interessare i settori romagnoli. Dalla sera, sereno ovunque. Le temperature minime sono attese in diminuzione, comprese tra 3 e 7 gradi, mentre le massime saranno senza variazioni di rilievo attorno a 13-15 gradi”.

Da martedì seguiranno "condizioni di tempo in gran parte soleggiato sino a giovedì. Probabile peggioramento tra venerdì e sabato per il rapido transito di una perturbazione atlantica a cui potranno essere associate piogge diffuse e nevicate sulla dorsale appenninica. Temperature massime senza variazioni di rilievo sino a venerdì, in calo da sabato".