Piove ed altre precipitazioni sono attese nei prossimi giorni: la tracimazione della diga di Ridracoli si avvicina

Le piogge delle ultime ore continuano a far crescere il volume della diga di Ridracoli. Nel primo pomeriggio di mercoledì l'invaso artificiale era al 93% della sua capacità totale, con oltre 30,9 milioni di metri cubi di acqua. Il livello ha superato quota 555 metri, a poco più di due metri dal livello di sforo, a quota 557,3 metri. E continuerà a pioverà anche nei prossimi giorni. Giovedì il cielo si annuncia coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni per lo più deboli, a tratti moderate, che interesseranno l'intero territorio regionale. In pianura sono attesi intorno ai 5 millimetri, mentre lungo la dorsale appenninica potranno cadere fino a 18 millimetri di pioggia. Non cambierà la fotografia venerdì, quando sono attesi 10 millimetri su tutto il territorio.

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "permaranno condizioni di instabilità sulla regione, con precipitazioni deboli e intermittenti fino alla giornata di sabato, quando dalla serata un nuovo impulso perturbato si avvicinerà ad iniziare dal settore occidentale per poi interessare l'intero territorio regionale nella giornata di domenica con precipitazioni diffuse. Precipitazioni deboli e sparse sono attese anche nelle giornate di lunedì e martedì. Le temperature, dopo un iniziale aumento, tenderanno a diminuire nella giornata di lunedì". Alla luce delle previsioni meteo la tracimazione della diga è sempre più vicina.