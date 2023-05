Piogge battenti sulla Romagna: il Montone supera il livello di guardia nell'entroterra

Inizio di maggio perturbato sulla Romagna. Come annunciato dagli esperti del meteo, un vortce ciclonico è responsabile di un'intensa fase di maltempo con piogge battenti soprattutto nell'entroterra. Sono stati superati i 100 millimetri di pioggia a Monte Grosso, a 670 metri d'altezza, ma sono notevoli anche i quantitativi caduti dall'arrivo della perturbazione a Tredozio, dove il pluviometro del servizio meteorologico dell'Arpae ha superato i 90 millimetri di precipitazione, e Civitella e Castrocaro, dove sono caduti più di 70 millimetri di pioggia. A Forlì la stazione urbana dell'Arpae ha valicato la soglia dei 30 millimetri di pioggia, anche se in altre aree cittadine sono stati misurati oltre 40 millimetri di precipitazione. Le piogge hanno contribuito ad alzare il livello idrometrico dei fiumi, con il Montone sopra la soglia arancione a Castrocaro e gialla a Rocca San Casciano e Predappio.

"Sono in atto innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua", informa la Protezione Civile, aggiungendo che "si potranno generare diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti". Sul territorio è stata attivata l'allerta "arancione". Torna a crescere il livello della diga di Ridracoli, oltre il 94% della sua capienza totale, con 31,26 milioni di metri cubi d'acqua. L'invaso è salito a quota 555,5 metri, a poco meno di due metri dalla quota di sfioro. Non solo pioggia, ma anche un sensibile abbassamento termico, con la colonnina di mercurio che non ha superato i 14°C. Per un miglioramento delle condizioni atmosferiche bisogna attendere mercoledì, quando sono attese ampie schiarite già nel corso della giornata. Si aprirà una fase di bel tempo che durerà almeno fino a sabato.