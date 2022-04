Meteo, dopo tanta pioggia è il momento del bel tempo: cosa attenderci per gli ultimi giorni di aprile

Dopo la pioggia di domenica, le condizioni atmosferiche in Romagna tornano stabili. La presenza di un campo di alta pressione regalerà infatti giornate soleggiate almeno fino a venerdì, quando il promontorio anticiclonico tenderà a indebolirsi. "Ciò determinerà un aumento della nuvolosità e possibilità di qualche pioggia a partire dalla giornata di sabato - annuncia l'Arpae -. Le temperature saranno stazionarie con massime sui 20-21 gradi e minime sui 10-11 gradi".

Nel dettaglio, martedì si alterneranno schiarite ed annuvolamenti, ma senza piogge. Le temperature minime sono previste in lieve aumento, intorno a 11-12 gradi in città e qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna, mentre le massime saranno comprese tra 18 e 21 gradi. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti meridionali. Mercoledì il cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio la formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi potrebbe dar luogo a deboli piogge. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli di direzione variabile.

L'ultima fase perturbata è stata particolarmente generosa dal punto di vista pluviometrico, con il livello della diga di Ridracoli salito a quota 554,69 metri, a poco più di 2,6 metri dal punto di tracimazione. Il volume dell'invaso supera il 92%, per un totale di 30,44 milioni di metri cubi d'acqua.