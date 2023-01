Sul crinale si lavora col gatto delle nevi per aprire gli impianti sciistici

Dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni, sono filtrati freddi raggi di sole sul crinale appenninico. Ma si tratta di una breve tregua, perchè nelle prossime ore l'Appennino ricevere un'altra abbondante dose di fiocchi bianchi. Giovedì mattina alla stazione meteo di Fangacci, a quota 1.450 metri, sono stati misurati 45 centimetri di neve, 13 dei quali caduti nelle ultime 24 ore. Lo spessore è stato lavorato giovedì mattina col gatto delle nevi, in modo tale da consentire l'apertura degli impianti già nel weekend. E nel frattempo è pronto ad entrare in azione anche il cannone spara-neve, grazie anche ad una colonnina di mercurio scesa al di sotto dello zero. Il progressivo ingresso delle correnti fredde hanno abbassato la quota neve, arrivata anche ad imbiancare l'area della diga di Ridracoli.

L'invaso continua a scalare metri, sfiorando quota 550 metri, ad appena 7,33 metri dalla tracimazione. Il volume è pari a 25,48 milioni di metri cubi, oltre il 77% sulla capienza totale. Mattinata con ampie schiarite anche in pianura, dove si attende un aumento della nuvolosità che darà luogo nella nottata tra giovedì e venerdì a precipitazioni, che potranno assumere carattere di acqua mista a neve temporaneamente anche in pianura. Una previsione meteo che ha subìto una variazione nelle ultime ore per la collocazione del minimo depressionario sul Tirreno più ad ovest rispetto a quanto ipotizzato. Una configurazione sinottica che ha favorito nevicate sull'ovest della Lombardia. Per i prossimi giorni insisterà l'instabilità, con occasioni per nevicate a quote basse fino a lunedì.