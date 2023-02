Altra neve in collina. E la diga di Ridracoli in bianco ad un metro dallo show della tracimazione

Continua a nevicare sulla diga di Ridracoli, vestita in bianco ed in procinto di tracimare. Manca infatti meno di un metro per poter ammirare la spettacolare cascata di oltre 100 metri, che si materializza quando l'invaso artificiale immagazzina oltre 33 milioni di metri cubi d'acqua. La tracimazione si verifica quando il livello tocca quota 557,3 metri. Lunedì mattina il volume del "gigante" della Romagna era al 97% della sua capienza totale. La nuova ondata di freddo ha portato, come da previsione, neve a quote collinari oltre i 300 metri e tanta pioggia in pianura.

Da domenica a Forlì sono caduti oltre 49 millimetri di pioggia (dato Arpae), ma altre stazioni meteo amatoriali hanno superato quota 70 millimetri. Ma in tutto il territorio la perturbazione alimentata da aria fredda artico-continentale ha distribuito abbondanti precipitazioni, che si sono trasformate in neve in collina. Si tratta della terza fioccata del 2023 dopo quella del 22 gennaio e del 9 febbraio. Non sono stati segnalati particolari disagi. La fase perturbata caratterizzerà l'inizio di settimana, con possibilità di precipitazioni anche nella giornata di mercoledì, nevose oltre i 200 metri.